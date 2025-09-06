Всего в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля участвовала 21 картина

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Главного приза 82-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка" - удостоен фильм "Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша. Победителей объявило международное жюри во главе с американским режиссером, двукратным обладателем "Оскара" Александром Пэйном.

Премии имени Луиджи Де Лаурентиса, "Льва будущего", за дебютную работу получила россиянка Настя Коркия за фильм "Короткое лето", который был представлен в параллельной программе авторского кино "Венецианские дни" (Venice days). Эта награда предполагает денежную премию - по $50 тыс. режиссеру и продюсеру.