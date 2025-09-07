Он отметил, что в стране выросло талантливое поколение дизайнеров, способное конкурировать с западными брендами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия обладает большим потенциалом для роста в модной индустрии в современном мире. Таким мнением поделился российский дизайнер Игорь Гуляев в беседе с ТАСС.

"Сегодня у нас есть невероятный шанс включиться и вырасти. Мы должны создавать свои достойные бренды - не копировать кого-то, а создавать аутентичное, настоящее, но при этом стильное и серьезное. Открыться рядом с мировыми лидерами и показать всему миру, что Made in Russia - это качество, интересный дизайн и высокий уровень исполнения", - отметил он.

Гуляев подчеркнул, что в России выросло талантливое поколение дизайнеров, способное конкурировать с западными брендами. "Я всегда говорил и не изменю своего мнения: я за то, чтобы все работали, чтобы в сфере моды появлялись крупные российские компании. Мои бутики всегда располагались в Петербурге и Москве рядом с ведущими мировыми брендами. Это очень высокая планка, которая дает нам возможность быть достойными на их фоне и развиваться. Мы не имеем права выглядеть смешно", - добавил он, отметив, что сегодня на "модную арену" вышло множество молодых талантливых дизайнеров нового поколения.

В заключение Гуляев отметил, что России не хватает масштабов и серьезного финансирования для открытия бутиков по всей стране и за рубежом.