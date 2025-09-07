Профессор Хелванского университета 35 лет посвятил работе в вузе, где он занимает должность профессора наук о музыкальном образовании

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Профессор Хелванского университета Мохсен Сайед Ахмед Иисса представит Египет в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Египетский профессор Мохсен Сайед Ахмед Иисса вошел в состав жюри конкурса "Интервидение". Более 35 лет он посвятил работе в Университете Хельвана, где занимает должность профессора наук о музыкальном образовании", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что Мохсен Сайед имеет большой опыт работы представителем жюри и работы с артистами. "Профессор сотрудничал со звездами арабской эстрады, создавал саундтреки для кино и телесериалов, а также является автором более 16 научных работ. Он широко известен на международной арене и является лауреатом премии "За вклад в развитие университетского образования", - добавили в пресс-службе.

