В ДНР ожидают гастроли театров из Москвы и Санкт-Петербурга

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Планы нового театрального сезона в ДНР верстают с учетом гастролей репертуарных театров из других городов, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщил ТАСС министр культуры республики Михаил Желтяков.

"То, что мы очень хорошо ездим (на гастроли - прим. ТАСС), мы это знаем. К великому сожалению, к нам почти никто не приезжает из репертуарных театров, но мы надеемся, что в этом театральном сезоне ввиду того, что линия фронта отодвинулась, у нас стало тише, и уже сегодня верстаются планы на этот театральный сезон с учетом приезда репертуарных театров, включая столичные, к нам на площадки, - сказал Желтяков. - Да, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь".

Он добавил, что дончане рады гостям, потому что это возможность сравнить мастерство местных артистов и постановщиков с театрами других регионов.

В августе в Мариуполе впервые после 2022 года гастролировал Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр, в сентябре в рамках Дней петербургской культуры в Мариуполь приехали театры из города-побратима.