ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Жительница Финляндии передала в дар Новгородскому музею-заповеднику редкое расшитое полотенце начала ХХ века. Этот предмет обладает большой исторической ценностью и связан с известным новгородским благотворителем, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В фонд текстиля Новгородского музея-заповедника поступил уникальный предмет, свидетельствующий о прошлом города с весьма неожиданного ракурса. Расшитое полотенце рубежа XIX-XX веков не только является носителем ценной информации о первоначальном владельце - в свое время известном новгородском промышленнике, но и в целом отсылает к истории богоугодных заведений в России. Полотенце было найдено дарительницей Ольгой Бархоткиной, живущей сейчас в Финляндии, на зарубежном антикварном рынке", - сообщили в музее.

Предмет был изготовлен на рубеже XIX-XX веков и представляет собой прямоугольный белый рушник с богатой вышивкой. Узор включает пятичастную композицию с древом жизни в центре и коронованными птицами по бокам. На ткани имеются хорошо сохранившиеся надписи, указывающие на первого владельца. Им был новгородский промышленник и благотворитель Николай Полежаев.

Надписи на полотенце свидетельствуют, что его подарили Полежаеву воспитанники Николаевского детского приюта. Этот благотворительный объект существовал в Новгороде с 1860 года и был назван в честь великого князя Николая Николаевича. Здание приюта не сохранилось до наших дней, оно находилось на пересечении двух городских улиц. Высокое качество вышивки говорит о хорошем уровне ремесленных курсов в учреждении, отметили в музее.

История возвращения артефакта

Сотрудники стокгольмского магазина обратили внимание на предмет с русскими надписями и сообщили о находке. Женщина смогла прочитать вышитые слова и установить связь предмета с Новгородом. Она приняла решение связаться с представителями Новгородского музея-заповедника.

Ольга Бархоткина вышла на заместителя генерального директора музея Илью Мельникова. После проявления научного интереса к артефакту она безвозмездно передала его учреждению. Дарительница лично привезла историческую ценность на родину. Теперь полотенце займет место в фонде текстиля музея-заповедника.

"Догадываюсь, судьба заставила Полежаева покинуть Россию по причине революции, и с собой он взял только самое дорогое - в том числе, это полотенце. Да, здесь есть пятна от хранения, от использования в прошлом, однако вещь явно берегли, причем так, что и краски, и вышивка остались в идеальном состоянии", - поделилась дарительница.