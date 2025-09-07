Ему было 77 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Советский и российский писатель-фантаст, сценарист, продюсер Василий Головачев умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила ТАСС вдова писателя.

"Это правда, умер Василий [Головачев]", - сказала она.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Брянской области. Он стал известен благодаря авторству таких романов как "Реликт", "Возвращение", циклов "Запрещенная реальность", "Смерш-2", "Звездный лабиринт". Его книги изданы тиражом в миллионы экземпляров, переведены на иностранные языки и неоднократно экранизировались.