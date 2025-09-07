Филармония Петербурга посвятит концерт Дню памяти жертв блокады

В Большом зале выступит известный петербургский пианист Николай Мажара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятит концертную программу "Ленинградский блокнот" Дню памяти жертв блокады города. В Большом зале выступит известный петербургский пианист Николай Мажара.

"На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они - выпускники Ленинградской консерватории", - рассказал журналистам Мажара. Он также отметил, что мемориальная программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии.

Центральное место в программе займет цикл Ореста Евлахова "Ленинградский блокнот". В четырех частях - "Город", "Весна", "Рассказ" и "Марш" показана судьба Ленинграда.

В концерте прозвучат фрагменты из цикла "24 прелюдии" Бориса Гольца, чье творчество высоко ценил Шостакович. Композитор умер от голода в блокадном Ленинграде в марте 1942 года в возрасте 28 лет. Картинами блокады навеян цикл "Вальсы зимних сумерек" Юлия Кремлева, чьи выступления по радио в годы войны поддерживали жителей города. Композитор и музыковед Валериан Богданов-Березовский представлен в программе тремя пьесами из цикла "Русские пейзажи" - "Волжская даль", "Степные просторы" и "Туманы над рекой".

В концерте прозвучит интермеццо Юрия Кочурова, посвященное пианисту Александру Каменскому, который во время войны дал более 500 концертов в осажденном городе. Завершит программу сюита-фантазия самого Каменского на тему оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и была снята 27 января 1944 года. Композиторы города внесли свой вклад в поддержание морального духа его жителей и защитников.