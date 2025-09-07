В рамках программы прозвучит песня "Журавли" на аварском языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) посвятит праздник "Белые журавли" дню рождения аварского советского поэта, прозаика, общественного и политического деятеля Расула Гамзатова (1923-2003). Отмечающийся в понедельник День языков народов России пройдет в Новом здании книжной сокровищницы, сообщили в пресс-службе РНБ.

"В этот день начнет работу выставка произведений поэта на языках народов Советского Союза. В рамках программы прозвучит популярная песня "Журавли" на аварском языке. Студенты филологического факультета СПбГУ прочтут стихи Гамзатова на языках народов Дагестана", - рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что в РНБ хранится более 300 книг Гамзатова, вышедших с 1943 года по настоящее время. Среди редких изданий - первый сборник стихов на русском языке "Земля моя" (Махачкала, 1948), второй стихотворный сборник "Песни гор" (Москва, 1949), книга "Мулатка" (1966) с дарственной надписью автора. Также в фондах библиотеки есть ноты и звукозаписи песен на стихи поэта.

Организаторами и участниками концерта выступают Российская национальная библиотека, Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, представители научной и культурной общественности Санкт-Петербурга.

В библиотеке установлен бюст Гамзатова, появившийся здесь к 100-летию со дня его рождения. Каждую годовщину к бюсту возлагаются цветы.

День языков народов РФ учрежден в день рождения Гамзатова президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициатива направлена на сохранение, поддержку и развитие языков народов страны, укрепление межнационального единства и уважения к культурному наследию государства. По официальной статистике в России ныне насчитывается более 270 родных языков и диалектов.