СБУ заочно предъявила певцу обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Это следует из данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно базе данных, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Еще 13 июня СБУ заочно предъявила рэперу обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

С 2017 года Тимати также числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.