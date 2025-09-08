Получение высшего образования является быстрым и простым путем культурной адаптации, считает заместитель министра науки и высшего образования РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Истинная культура призвана объединять, а не разъединять людей. Такое мнение в преддверии XI Санкт-Петербургского культурного форума выразил в интервью ТАСС сопредседатель Российского исторического общества, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 11 по 13 сентября. Могилевский курирует на нем секцию "Традиционные ценности как основа диалога культур", которая частично будет проходить в музее-заповеднике "Гатчина".

"Главная цель культуры - объединять людей. Настоящая культура никогда не разъединяет людей, а всегда их объединяет", - сказал он.

Могилевский отметил, что быстрый, простой путь культурной адаптации - это получение высшего образования. По его словам, сегодня в России учатся почти 400 тыс. иностранных студентов, из которых после выпуска меньше 9% остаются жить и работать.

"В большинстве своем они делают карьеру в родных странах, но поскольку Россию уже узнали, у них появились друзья здесь, то они, скорее всего, продолжат поддерживать связи с нашей страной и станут своего рода культурными мостами между своей страной и Россией. Это очень важно", - пояснил замминистра.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 10 сентября.