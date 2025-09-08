Съемки шли три года

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Фильм-путешествие "Мыс Желания. Край земли" по северной оконечности архипелага Новая Земля создадут в Архангельске. Как рассказала ТАСС режиссер Анастасия Ломакина, это очень труднодоступная территория, поэтому съемки пришлось проводить в течение трех лет, это будет в том числе и образовательный проект.

"Это travel-фильм или фильм- путешествие, в котором мы будем знакомить наших зрителей с этой уникальной, очень труднодоступной и такой прекрасной территорией, как Северный остров архипелага Новая Земля, его самая северная часть мыс Желания, мыс, который исполняет желания, которого желали достичь и Виллем Баренц, и поморы, и современные исследователи, - сказала Ломакина. - В течение трех экспедиционных сезонов в рамках Арктического плавучего университета мы заходили на мыс Желания и каждый раз по чуть-чуть снимали там материалы, чтобы потом собрать в единое целое".

Как пояснила собеседница агентства, это будет фильм для тех, кто любит путешествовать, для тех, кому интересны Русская Арктика и история ее освоения. По мысу Желания проходит граница между Баренцевым и Карским морями, и это даже видно по цвету воды, отметила она. Название самого северного мыса Новой Земли, по ее словам - немного неправильный перевод с голландского, экспедиция Баренца 1596-97 гг. назвала его "Мыс Желанный", то есть которого хотели достичь. Примерно то же означало и поморское название "Мыс Доходы", место, до которого доходили, а дальше начиналось Карское море, оно было неблагоприятным для плавания и промыслов из-за льдов.

Это труднодоступная территория, высадиться там непросто, и создателям проекта пришлось побывать там несколько раз. В проекте трое ведущих, и всем им нужно было находиться в кадре на мысе Желания. "Каждый раз, когда мы пытались пробраться на мыс Желания, нас встречали какие-то препятствия, никогда не было просто. Мы или не могли высадиться в нужный день, или погода не позволяла, или нас разворачивали какие-то события, - отметила Ломакина. - И, так как мы выступали в роли экскурсоводов, ведущих, мы должны были выглядеть одинаково. Но в течение трех лет это очень сложно сделать. Если одежду мы более-менее могли ту же самую подбирать, то вот, например, с волосами, с их длиной, цветом, это было сложнее, поэтому, возможно, будут "киноляпы".

Самый северный маяк, памятник Ленину и "жизнь в камне"

Эта территория показывает север Новой Земли в миниатюре. Здесь находится самый северный в России маяк. Он деревянный, но до сих пор помогает проводке судов в Северном Ледовитом океане. На мысе Желания сохранились строения гидрометеостанции, которая была основана в 1931 году. В середине 1980-х на станции жили и работали около 30 человек, в 1997 году после пожара она была законсервирована, на мысе работает автоматическая метеостанция.

В 1930-х главной достопримечательностью станции был памятник Ленину - самый северный памятник вождю пролетариата в мире. Фотографий монумента почти не осталось, однако его запечатлел со всех сторон известный художник и писатель Степан Писахов. В начале 1950-х бюст пропал, его искали по всей станции и на пароходе, который вез полярников в Архангельск, скульптура была обнаружена в шлюпке - бюст Ленина по неизвестным причинам унес один из матросов. На мысе Желания остался только фундамент.

Сейчас на мысе Желания находится база национального парка "Русская Арктика". "Это очень интересное место для исследовательских работ. На этой территории заложены мониторинговые площадки по изучению морского мусора, как на стороне Баренцева моря, так и Карского. На мысе Желания работают орнитологи, которые занимаются кольцеванием птиц и изучением видового разнообразия. Здесь проводится анализ историко-культурного наследия Арктики. Мы делали дендрохронологию объектов, которые здесь располагаются, - рассказала ТАСС участница проекта, заместитель по научной работе Арктического плавучего университета Анна Трофимова. - И в 2017 году здесь были найдены эндолиты, своего рода "жизнь в камне", что представляет особый интерес для ученых".

Также на мысе Желания расположены одни из самых северных в Арктике фортификационных сооружений. Оборонительные укрепления - дзоты, доты, огневые позиции, - опоясывают весь мыс, их около 60. Они появились после 25 августа 1942 года, когда к метеостанции "Мыс Желания" подошла немецкая подлодка и открыла огонь. Были разрушены метеодом, библиотека, архив, где сгорели данные метеонаблюдений, полярникам удалось спастись. Они построили сеть обороны мыса. "Это знаковое место времен Великой Отечественной войны, и мы должны помнить о тех событиях, которые проходили в Советской Арктике", - добавила Трофимова.

В фильме будут материалы о флоре и фауне севера Новой Земли, например, о том, как туда летом приходят белые медведи, и что полярные маки поворачиваются за солнцем, чтобы не терять солнечную энергию. "Мне кажется, проект будет интересен и школьникам, и студентам. Он может быть показан и на уроках географии, регионоведения, например. Потому что мы как раз рассказываем об удивительном месте Архангельской области, где мало кто может побывать, потому что это очень далеко", - резюмировала Ломакина.

Фильм создается при поддержке Проектного офиса развития Арктики.