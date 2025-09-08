Сериал выполнен в технике трехмерной анимации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Семейный телеканал "Солнце" анонсировал эксклюзивный показ нового анимационного сериала "Чебурашка", созданного студией "Союзмультфильм". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма", отметив, что премьера состоится этой осенью.

"Любимые герои детства возвращаются, премьера мультсериала "Чебурашка" состоится на телеканале "Солнце"."Мир милей от милоты и добрей от доброты!" - это девиз Чебурашки и Крокодила Гены, которые вернутся на телеэкраны уже этой осенью в новом мультсериале от "Союзмультфильма", - заявили в студии.

Как отметила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлианна Слащева, история про Чебурашку искренняя и добрая, поэтому всегда вызывает положительные эмоции у зрителей "Чебурашка - это всегда история про непосредственность, искренность доброту и бескорыстие. Именно поэтому этот персонаж всегда попадает точно в сердце: он способен напомнить каждому из нас о красоте и важности простых вещей", - отметила она.

О мультсериале

По сюжету Чебурашка и Крокодил Гена открывают "Бюро добрых дел", чтобы безвозмездно помогать всем, кому требуется помощь. Однако их начинание встречает сопротивление - Шапокляк создает собственное "Бюро недобрых дел". Зрителей ждут десять серий, наполненных юмором, дружбой и уроками добра.

По словам генерального продюсера телеканала "Солнце" Рубена Оганесяна, для создателей было важно сохранить обаяние персонажа и при этом рассказать современную историю. "Мы рады представить зрителям новый мультсериал о Чебурашке. Это проект, который, как и наш телеканал, объединяет поколения. Как бережно мы относимся к нашим детям, так же бережно мы отнеслись и к новому "Чебурашке", оставив все то, за что мы его любили с самого детства: теплый юмор, искренние эмоции и важные жизненные уроки", - подчеркнул он.

Сериал выполнен в технике трехмерной анимации, стилизованной под кукольные мультфильмы. Художники-постановщики консультировались с создателями оригинальной кукольной анимации, чтобы максимально точно передать пластику персонажей. Действие разворачивается в небольшом собирательном городке с двориками, садами, фонтанами и уютными улочками - своеобразной смеси русских городов вне времени, дополненной современной инфраструктурой.

Премьера сериала станет только началом новой главы в истории героя: 1 января 2026 года в широкий прокат выйдет полнометражный фильм "Чебурашка 2".