Музыканту был 81 год

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Британский музыкант Ричард Дэвис, известный как сооснователь рок-группы Supertramp, умер на 82 году жизни после длительной болезни. Об этом говорится в сообщении группы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении уточняется, что музыкант умер 6 сентября. Он более 10 лет боролся с миеломной болезнью, злокачественным заболеванием крови.

"Как соавтор вместе с коллегой Роджером Ходжсоном он был голосом и исполнителем клавишных партий в большинстве наиболее знаковых песен Supertramp, оставив неоспоримый след в истории рок-музыки. Его проникновенный вокал и уникальный стиль игры на электропианино Wurlitzer были квинтэссенцией звучания группы", - говорится в сообщении.

Дэвис родился в 1944 году в городе Суиндон, Великобритания. В 1970 году он основал вместе с Ходжсоном группу Supertramp, вместе с которой выпустил более 10 студийных альбомов. Наиболее успешной стал альбом 1979 года Breakfast in America, который принес группе номинации на премию "Грэмми" и продажи которого суммарно по миру составили более 20 млн. копий.