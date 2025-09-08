Баянист из ЯНАО стал серебряным призером фестиваля Kustendorf Classic в Сербии

Мероприятие прошло с 4 по 6 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский баянист Иван Колтунов из Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа завоевал серебряную награду на XII международном музыкальном фестивале Kustendorf Classic, который прошел с 4 по 6 сентября в сербской этнографической деревне Дрвенград. Фестиваль был организован режиссером Эмиром Кустурицей и компанией "Газпром нефть".

"Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира", - отметил режиссер, основатель музыкального фестиваля Эмир Кустурица.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие молодые музыканты из Сербии, России и Белоруссии. Жюри под председательством главного дирижера Ленинградской государственной областной филармонии Михаила Голикова присудило главный приз - золотую матрешку - сербской пианистке Ане Риджейшич из Нови-Сада, бронзовая награда досталась вокалистке Дуне Йеличич из Белграда.

Помимо конкурсных выступлений, в программу фестиваля вошли концерты признанных мастеров, включая звезду оперы Василису Бержанскую, скрипача-виртуоза Уроша Адамовича и пианистку Еву Геворгян. Также состоялись лекции музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна.

"Для нашей компании - радость и честь уже 12 лет выступать партнером этого удивительного музыкального фестиваля. Ведь Kustendorf Classic - это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это, прежде всего, праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой оттуда ребята, это яркие эмоции и дружеские связи", - подчеркнул Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть".

Фестиваль Kustendorf Classic проводится с 2013 года при поддержке "Газпром нефти". В разные годы в нем участвовали такие мировые звезды классической музыки, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев и Юрий Башмет.