В зале "Зарядье" представят концерт "Учат в школе" к началу учебного года

Мероприятие пройдет 14 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки 14 сентября к началу нового учебного года представит концерт симфонической музыки "Учат в школе…" в концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба концертного зала.

"Это концерт, посвященный фильмам о школе, школьниках, педагогах и их родителях. Зрители вспомнят любимые картины, в которых герои шутят, грустят и влюбляются, а оркестр исполнит замечательные мелодии российских композиторов", - приводятся в сообщении слова режиссера концерта Сергея Капкова.

В программе любимые и узнаваемые песни, а также музыка из кинофильмов о школе, детстве и дружбе: "Крылатые качели" и музыка из к/ф "Гостья из будущего" Крылатова, "Первоклашка" из к/ф "Утро без отметок" Шаинского, песня из к/ф "Точка, точка, запятая…" Гладкова, музыка из к/ф "Внимание, черепаха!", песня про щенка из к/ф "Учитель пения" Баснера.

Отмечается, что в новом, восьмом концертном сезоне в афишу одного из ключевых направлений "Зал Зарядье - детям" войдут интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.