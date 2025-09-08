Мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября 2025 года в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 500 компаний, включая свыше 150 дизайнеров и предметных художников, примут участие в Международной выставке дизайна интерьеров и технологий "Русский дом. Креативные регионы" в 2025 году, сообщил основатель выставки и председатель комиссии "Опоры России" по дизайну и архитектуре Андрей Радаев на пресс-конференции в ТАСС. Мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября 2025 года в Москве.

"В этом году у нас будет около ста дизайнерских стендов - это значительное количество. В общей сложности более 500 компаний примут участие в выставке, среди них более 150 дизайнеров и предметных художников. Масштаб мероприятия впечатляющий, и нас ждет насыщенная деловая программа: три дня на трех площадках с участием более 250 экспертов, которые будут обсуждать различные темы на форуме", - сказал он.

Радаев отметил, что в концепции выставки лежит русский культурный код. Кроме того, мероприятие объединит экспертов дизайн-индустрии со всей России. "Каждый регион имеет свою уникальную идентичность, и здорово, что дизайнеры из различных уголков нашей страны могут представить ее здесь, в Москве. Выставка служит мостом между регионами и столицей. В ней участвуют многие российские бренды, которые пока не известны в Москве, но активно развиваются в своих городах. Им нужен московский рынок, и выставка помогает соединить эти два мира, ведь и здесь рынку также важны регионы", - подчеркнул он и добавил, что в рамках выставки подготовлены специализированные площадки для дизайнеров интерьера, множество интерактивных мероприятий и перформансов на стендах от участников выставки.

В 2025 году амбассадором проекта стала заслуженная артистка РФ Наташа Королева. По ее словам, выставка является хорошим примером переосмысления русского стиля. "Русский стиль сегодня - это не только классика и народные мотивы, как мы все привыкли думать, но и смелое сочетание традиций с инновациями и творческими экспериментами", - сказала она. Артистка подчеркнула, что выставка способствует знакомству с творчеством региональных дизайнеров, которое происходит "в глубинке, вдали от столиц". "Лично я, как артист, давно замечаю это и стремлюсь поддерживать такие связи. Мне всегда хотелось находить контакты и договариваться с людьми, обставляя свой дом работами русских дизайнеров", - дополнила Королева.

Одним из участников выставки стал артист Сергей Глушко, известный как Тарзан. В рамках экспозиции он представит несколько собственных картин. Он отметил, что событие только "набирает обороты". "Было время, когда мы все смотрели куда-то за границу, и меня всегда это, на самом деле, ломало", - добавил он. По мнению Тарзана, российская индустрия дизайна может достойно себя показать. "Будем прославлять нашу Россию с удовольствием", - заключил он.