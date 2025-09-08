Арабский музыкант Саиф Аль-Али представит ОАЭ на "Интервидении"

Артист знаменит вокальными выступлениями, в которых сочетает разные музыкальные жанры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит музыкант Саиф Аль-Али. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"На "Интервидении" от Объединенных Арабских Эмиратов выступит Саиф Аль-Али - исполнитель, известный своим уникальным стилем, объединяющим восточные и эмиратские традиции с современным звучанием. Саиф Аль-Али является яркой фигурой на мировой музыкальной сцене", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Саиф Аль-Али знаменит вокальными выступлениями, в которых сочетает разные музыкальные жанры.

"Его творчество отличается глубиной и утонченностью благодаря полученному классическому образованию и виртуозному владению такими инструментами, как фортепиано и уд. Будучи разносторонним исполнителем, он с легкостью выступает в различных жанрах и на разных языках, что позволяет ему представлять свое искусство по всему миру", - добавили там.

Музыкант также известен российской публике своим выступлением на фестивале "Мелодия БРИКС".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.