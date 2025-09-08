Церемония открытия сезона 2025/2026 состоялась 8 сентября в зале Основной сцены Московского драматического театра имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина презентовал планы на новый, 76-й, сезон. В 2026 году художественный руководитель театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев начнет работу над спектаклем по пьесе Бертольта Брехта "Трехгрошовая опера", передает корреспондент ТАСС со сбора труппы.

Церемония открытия сезона 2025/2026 состоялась 8 сентября в зале Основной сцены. В этот день на сцену поднялись новые артисты труппы: ими стали семеро выпускников Школы-студии МХАТ, мастерской Евгения Писарева. Кроме того, худрук поздравил представителей коллектива театра с творческими юбилеями. Первой премьерой нового сезона станет "Буря" Уильяма Шекспира в постановке Николая Рощина - одноименный спектакль покажут уже 9 сентября.

Об "Опере нищих"

В основе новой постановки Писарева "Опера нищих" - зритель увидит ее в следующем, 77-м, сезоне - пьеса немецкого драматурга Бертольта Брехта "Трехгрошовая опера", получившая известность во многом благодаря музыке немецкого композитора Курта Вайля. "Как вы знаете, в России первая постановка пьесы состоялась именно на этой сцене - на сцене Камерного театра. И, как известно, Брехт лично передал Александру Таирову (основатель Камерного театра, из которого впоследствии вырос Театр Пушкина - прим. ТАСС) текст и разрешение на постановку", - обратил внимание режиссер.

Писарев добавил, что название спектакля станет данью памяти одноименной работе Таирова. "Мне кажется, что "Опера нищих" в нашей интерпретации - да и вообще в наше время - будет звучать сильнее. Все-таки "Трехгрошовая опера" немного заезжена. Название символизирует нищенство духа. И тут еще, конечно, с одной стороны, опера, а с другой - опера нищих. Два несовместимых, - продолжил худрук, - понятия: это противоречие выражено и в музыке, и в тексте, в какой-то общей энергии".

Актерский состав режиссер раскрывать на настоящем этапе работы отказался, заметив только, что "Опера нищих" требует не только сильных драматических артистов, но и сильных вокалистов, а также тщательной хореографической подготовки. Любопытно, что сегодня в Театре Пушкина осталось много эскизов декораций постановки Таирова - они могут быть использованы при художественном оформлении постановки Писарева.

"Это большая работа. <…> И мне все-таки кажется, что я дозрел до такого серьезного произведения. К тому же я, конечно, сейчас понимаю, что постановка "Трехгрошовой оперы" была моей мечтой", - поделился художественный руководитель.

Другие премьеры

Следующей после "Бури" премьерой станет спектакль Олега Долина: в декабре 2025 года на Основной сцене он представит одноименную интерпретацию романа Александра Пушкина "Капитанская дочка". Как заметил Писарев, в контексте 75-летия, которое театр отмечает в сезоне 2025/2026, эта постановка особенно уместна. Репетиции начнутся 10 сентября.

В ноябре стартует работа над новой версией "Аленького цветочка" по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Впервые на сцене Театра Пушкина, в 1950 году, спектакль был поставлен Леонидом Лукьяновым. "Все это время "Аленький цветочек" не сходил со сцены, но с каждым годом сильнее и сильнее нуждался в "капитальном ремонте". В прошлом году этот спектакль мы играть перестали. И вот теперь я решил сделать, так скажем, его новую версию", - рассказал Писарев. Премьера намечена на декабрь 2025 года.

"В середине мая Сергей Тонышев выпустит премьеру "Идиота" по одноименному роману Федора Достоевского, который, как мне кажется, сейчас становится самым актуальным автором. По крайней мере, в Москве. И это не последнее наше обращение к русской классике, к русским романам. Вслед за "Капитанской дочкой" и "Идиотом" пойдет работа над романом Ивана Гончарова "Обломов". Режиссер постановки - Мурат Абулкатинов", - анонсировал Писарев еще две премьеры. "Обломова", как и "Оперу нищих", представят в 77-м театральном сезоне.

К 75-летию театра

21 октября на Основной сцене состоится показ спектакля "И будет театр!.." - он приурочен к 75-летию со дня основания Театра Пушкина. Режиссером постановки выступает Александр Дмитриев. "Я бы хотел, чтобы в сценарии нашлось место всем артистам труппы - все-таки это рассказ о нашем театре. Рассказ, в какой-то степени сотканный из тех "Пяти вечеров", которые мы делали в прошлом году в филиале. Будет и что-то совсем новое, конечно", - сказал заслуженный артист.

Планируется, что, кроме 21 октября, "И будет театр!.." покажут 25 декабря и 27 марта - в день рождения Камерного театра и Всемирный день театра соответственно.

Филиал театра

"У нас есть давняя мечта: чтобы наш филиал стал существовать в несколько ином формате - в лабораторно-образовательном. Сейчас как раз идет работа в таком направлении, но это не значит, что мы не будем там выпускать премьеры. В ноябре состоится первая премьера на сцене филиала - "Макбет. Кабаре". Это режиссерский дебют нашего артиста Никиты Пирожкова. Довольно амбициозная, мультижанровая история, корнями немножко уходящая, как мне кажется, в синтетические постановки Камерного театра", - отметил худрук.

Кроме того, в начале февраля Сергей Щедрин выпустит спектакль "Костюмер", в его основе - одноименная пьеса английского автора Рональда Харвуда, рассказывающая об артистах бродячего театра в годы Второй мировой войны. В конце марта же Денис Парамонов займется постановкой спектакля по мотивам романа Аси Володиной "Протагонист". "Ася Володина - молодая писательница. "Протагонист" - современная, актуальная и достаточно жесткая история. Прозаик сама делает инсценировку романа, - рассказал Писарев. - Так продолжится наш опыт сотрудничества с молодыми авторами".

Под занавес

В заключение коллектив Театра Пушкина почтил минутой молчания память мастеров, ушедших из жизни в сезоне 2024/2025: народного артиста РСФСР Юрия Еремина, кинорежиссера Юрия Мороза, театрального режиссера Юрия Бутусова.

"Мы живем в такое время, когда утром ты не можешь предсказать, что будет вечером. Жизнь очень коротка. Давайте пытаться удерживать высокий уровень - и творческий, и человеческий. Будем внимательными, будем дорожить той любовью, которую нам оказывает зритель, вниманием, которое мы за последние десятилетия заслужили. Давайте пробовать, раз уж нам выпала такая возможность влиять на людей, приходящих каждый вечер к нам в зал. Как говорил Александр Таиров, надеяться и работать. Вот и все", - констатировал Писарев.