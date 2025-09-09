Королева бензоколонки. Почему Надежда Румянцева исчезла с экранов на пике славы?

Надежда Васильевна Румянцева — одна из самых ярких и веселых актрис советского кино. Комический талант и обаяние сделали ее кумиром миллионов зрителей, а созданные ею персонажи — Тося Кислицына из "Девчат" и Людмила Добрыйвечер из "Королевы бензоколонки" — стали символами целой эпохи. Карьера Румянцевой в кино развивалась стремительно и так же резко встала на паузу — оказавшись на вершине, артистка решила покинуть экран в самом расцвете сил. Рассказываем, почему она сделала такой выбор, и вспоминаем лучшие фильмы с участием Надежды Румянцевой.

Ранние годы

Надежда Румянцева родилась в 1930 году в деревне Потапово (Смоленская область), но почти все детство провела в подмосковном поселке Жаворонки, куда переехала ее семья. Ее мать была домохозяйкой, отец работал проводником на железной дороге, а с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. В боях он был тяжело ранен: чтобы прокормить семью, мать устроилась дежурной по станции, а на плечи Надежды легли почти все дела по дому.

Девочка уставала и недоедала, при этом очень хотела помочь своим родителям — пыталась найти работу, но ее никуда не принимали: Румянцева была худой и хрупкой, выглядела младше своих лет. Тогда Надя решила помогать стране — вместе с заявлением о приеме в комсомол она подала просьбу направить ее на фронт. Райком решил направить инициативность Надежды в другое русло — ее назначили комсоргом школы.

С тех пор Румянцева стала активно участвовать в самодеятельности — готовить концерты и спектакли. Вместе с одноклассниками она выступала в госпиталях перед ранеными солдатами, читала стихи, пела песни, танцевала и даже участвовала в гимнастических номерах.

Поиск себя

Румянцева не планировала становиться артисткой, но однажды в школе появились брошюры с условиями приема во все институты Москвы — экзамены в театральный показались девушке самыми простыми. Родителям Надежда сказала, что поступает в институт иностранных языков, а сама тайком отправилась в ГИТИС. Там ей посоветовали попробоваться в студию при Центральном детском театре. На вступительных экзаменах Надежда Румянцева прочитала монолог Фамусова из "Горя от ума" — выступление выглядело так комично, что члены комиссии рассмеялись до слез и зачислили ее на курс.

Учебу студентка совмещала с работой на сцене: у Надежды было выраженное амплуа травести, она могла с легкостью сойти за ребенка, поэтому в детском театре для нее нашлось много ролей. Позже начинающая артистка перевелась учиться во ВГИК, который окончила в 1955 году. Чтобы не стать заложницей амплуа, Надежда сменила и место работы — устроилась в Театр-студию киноактера.

Румянцева мечтала играть не только детские, но и взрослые роли, поэтому на пробах в свой первый фильм — "Навстречу жизни" (1952)" — всеми силами пыталась казаться старше и опытнее. Например, соврала, что умеет управлять моторной лодкой. Правда вскрылась только на съемках, когда актриса перевернулась вместе с судном и оказалась в холодной воде. После этого Румянцева оказалась в больнице, но картину все же досняли.

Восхождение на вершину

Прорыв в карьере Надежды Румянцевой произошел в 1959 году — с выходом фильма "Неподдающиеся" (реж. Юлий Чулюкин). Она сыграла роль Нади Берестовой — обаятельной, доброй и энергичной девушки, активистки, которая берется за перевоспитание двух работников завода. На Всесоюзном кинофестивале в Минске Румянцевой присудили премию за лучшую женскую роль. Эта работа заложила амплуа Надежды Румянцевой в кино — трогательной, смешной, но активной и уважаемой зрителем героини.

Иранская актриса Фахри Хорваш, Надежда Румянцева и французская актриса Марина Влади на VII Московском международном кинофестивале, 1971 год © Александр Коньков, Валентин Кузьмин/ ТАСС

Триумф ждал Румянцеву в 1961-м: она вновь снялась у Чулюкина — в комедии "Девчата" — и проснулась знаменитой на весь СССР. Фильм посмотрели десятки миллионов зрителей, устоять перед обаянием Румянцевой в роли поварихи Тоси Кислицыной было невозможно. Картина даже разошлась на цитаты: "Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники". Оценили комический талант актрисы и за границей: картина Чулюкина участвовала в международных кинофестивалях. Зарубежные критики были в восторге от Румянцевой: в прессе ее называли "Чарли Чаплином в юбке" и "русской Джульеттой Мазиной".

Закрепился успех актрисы в 1962 году с выходом фильма "Королева бензоколонки" (реж. Николай Литус, Алексей Мишурин). Румянцева сыграла роль Людмилы Добрыйвечер — предприимчивой девушки, которая мечтает танцевать балет на льду, но по воле судьбы устраивается работать на заправку. Фильм вновь стал одним из лидеров проката, и к середине 1960-х имя Надежды Румянцевой ассоциировалось у всех с лучшими комедиями.

Жена дипломата

В разгар успешной карьеры судьба приготовила Надежде еще один сюрприз. В 1965-м на празднике у друзей она познакомилась с советским дипломатом Вилли Хштояном. Он влюбился в Румянцеву с первого взгляда, но их роман развивался почти три года — в ЗАГС не спешили не только потому, что были заняты по работе, но и потому, что у обоих за плечами было по неудачному браку. Румянцева впервые вышла замуж еще в годы учебы в театральном институте — за однокурсника, но брак быстро распался.

В 1967 году Румянцева и Хштоян поженились. После свадьбы актриса приняла непростое решение — оставить большое кино ради семейного счастья. Надежда Румянцева почти исчезла с экранов и стала осваивать роль идеальной жены. Она сопровождала мужа в его заграничных командировках, вела домашние дела. С конца 1960-х годов супруги прожили почти 15 лет за рубежом — в Малайзии и Египте, где Хштоян представлял интересы СССР. Вместе с мужем Румянцева бывала на официальных приемах, осваивала иностранные языки и секреты национальных кухонь.

Мой главный долг — быть рядом с мужем. Я хорошо усвоила, кто у нас глава семьи (для армянина это особенно важно). Он не должен говорить: "Я муж Нади Румянцевой". Это я должна говорить: "Я жена Вилли Вартановича" Надежда Румянцева

Надежда и Вилли прожили вместе более 40 лет, до последнего дня жизни Румянцевой. Единственное, о чем они сожалели, — о том, что не завели ребенка. "Печально то, что мы откладывали рождение детей. Работа была, думали, успеем еще. А потом оказалось, что уже поздно <...> Никогда себе этого не прощу!" — признавался Хштоян спустя годы. Впрочем, любовь Румянцевой доставалась Карине — дочери Вилли от первого брака. Девочка часто гостила у них с Надеждой, и актриса относилась к ней с огромной теплотой.

Голос детства

Надежда Румянцева вновь стала появляться в кино в конце 1970-х — в основном во второстепенных и эпизодических ролях. Окончательно супруги вернулись на родину в середине 1980-х. На тот момент Румянцевой было за 50 — режиссеры предлагали ей роли, но почти все они были не интересны артистке. Она согласилась стать ведущей детской телепередачи "Будильник", а еще сосредоточилась на озвучивании.

Надежда Румянцева в 2005 году © Виталий Белоусов/ ТАСС

На протяжении нескольких лет Надежда Румянцева озвучивала Мартышку в цикле мультфильмов "38 попугаев". Также ее голос можно услышать в сказках "Мальчик с пальчик", "Ежик плюс черепаха", "Три лягушонка".

Когда меня спрашивают, сложилась ли моя актерская судьба… Может быть, кто-то скажет: "Вы мало снимались". Но я пожелаю тем, кто идет за мной: пусть они сделают так же и столько же, сколько принесла добра я нашим зрителям и нашим людям Надежда Румянцева

Вернулась актриса и к дубляжу, которым она занималась еще на заре карьеры. Ее голос можно услышать во многих зарубежных картинах, побывавших в советском прокате. Среди них — "Анжелика и король" (1965), "Как украсть миллион" (1966), "Зита и Гита" (1972). При этом озвучивала Румянцева не только зарубежных актрис, но и отечественных — свой голос она подарила Нине из "Кавказской пленницы", Гюльчатай из "Белого солнца пустыни" и еще нескольким героиням, сыгранным другими актрисами.

Последние годы

В конце 1990-х здоровье актрисы серьезно пошатнулось, она попала в больницу. В прессе тогда писали, что накануне в квартиру звезды ворвались грабители и ударили Румянцеву несколько раз по голове. Вилли Хштоян позже рассказывал, что его жена получила травму, упав со стремянки на даче.

Так или иначе, с тех пор головные боли преследовали артистку. Она почти перестала работать, сосредоточилась на себе, увлеклась садоводством. Спустя несколько лет на одном из обследований у Румянцевой обнаружили опухоль мозга. 8 апреля 2008 года Надежда Румянцева скончалась в возрасте 77 лет.

Фильмы с участием актрисы до сих пор остаются смешными и любимыми для зрителей, а дети смотрят мультфильмы с героями, озвученными ею. Румянцева сделала выбор в пользу мужа, но перед этим успела доказать — маленькие смешные девочки тоже могут стать звездами кино.

Дарья Шаталова