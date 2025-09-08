В пресс-службе конкурса отметили, что он уже представлял свою страну не единожды в международных проектах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Директор Музыкального центра Министерства культуры Объединенных Арабских Эмиратов Джасем Мохаммед Абдулла станет представителем ОАЭ в жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Джасем Мохаммед Абдулла войдет в Международное профессиональное жюри конкурса "Интервидение" от ОАЭ. Он директор Музыкального центра при Министерстве культуры ОАЭ, обладатель степени бакалавра и магистра музыки с двадцатилетним опытом творческой деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Джасем Мохаммед Абдулла представлял свою страну не единожды в международных проектах. "Как признанный культурный амбассадор ОАЭ он представлял страну на престижных международных мероприятиях. Его миссия - продвижение эмиратского музыкального наследия на мировой сцене", - добавили в пресс-службе.

