МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник основателям Камерного театра народному артисту РСФСР Александру Таирову и его жене народной артистке РСФСР Алисе Коонен может появиться на Тверском бульваре до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Писарев является художественным руководителем Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, который занимает сегодня здание Камерного театра, основанного в 1914 году.

"В этом сезоне мы планируем важные события. Во-первых, наконец почти сбылась наша давняя мечта о памятнике основателям Камерного театра - Таирову и Коонен. Ее мы вынашивали, если вы помните, еще с момента 100-летия Камерного театра. Надеюсь, что к концу этого года памятник появится на Тверском бульваре, перед нашим театром", - сказал Писарев.

Автором композиции выступает скульптор Филипп Трушин. Согласно модели, которая была продемонстрирована в понедельник в Театре Пушкина, памятник будет представлять из себя фигуры основателей Камерного театра в полный рост. "Таиров и Коонен будут живые и радостные", - прокомментировал произведение художественный руководитель.