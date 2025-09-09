Спектакль создан по книге Анджелы Леон в переводе Нины Фрейман

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Новгородский театр "Малый" откроет 36-й сезон премьерой спектакля "Шарлотта. Девочка, которая мечтала изменить мир". Постановка расскажет биографию знаменитого дизайнера и архитектора XX века, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Новый театральный сезон откроется премьерным показом спектакля "Шарлотта. Девочка, которая мечтала изменить мир" по книге Анджелы Леон. Это биографическая история Шарлотты Перриан, которая стала известным дизайнером и архитектором XX века. Она родилась в начале века во Франции, во многом опередила свое время, воспринимая мир и природу, как свое вдохновение, много путешествовала и следовала за своей мечтой. Историю одной из первых женщин-дизайнеров и архитекторов создает петербургская творческая команда - режиссер Ксения Павлова, художник Наталия Макарова, видеохудожник Валерий Криван и художник по свету Татьяна Демина", - сказали в театре.

Спектакль создан по книге Анджелы Леон в переводе Нины Фрейман. Роль Шарлотты в разные периоды жизни исполнят три актрисы: Ирина Савельева, Елена Федотова и Кристина Машевская. Также в спектакле заняты Алексей Коршунов и Алексей Тимофеев. "Меня невероятно вдохновляет история жизни этой удивительной женщины. Она пример стойкости, в ней столько любви к жизни. Надеюсь, наш спектакль даст возможность зрителям по-другому посмотреть на мир, увидеть в нем много красоты, даст силы и веру в себя", - прокомментировала режиссер.

Другие события театрального сезона

В день премьеры в фойе театра откроется "Выставка одного спектакля". На ней будут представлены архивные фотографии из постановки "Зима, когда я вырос". Спектакль по Петеру Ван Гестелу рассказывает историю дружбы и взросления подростков. Эта работа режиссера Надежды Алексеевой вошла в лонг-лист спектаклей, которые стали значимыми событиями театрального сезона 2023-2024 годов в России и открыла в 2025 году Национальную премию и фестиваль театра для детей "Арлекин" в Санкт-Петербурге. Также в этом году спектакль получил приглашение войти в программу Большого Детского фестиваля.

Также театр "Малый" продолжит набор волонтеров на "Осеннюю смену". Добровольцы будут помогать театру с сентября по ноябрь. Проект "Театральный волонтер" уже был запущен ранее. Новая смена собирает заявки от всех желающих. Также Новгородский театр "Малый" продолжает репетиции нового спектакля для взрослого зрителя - в октябре публику ждет премьера режиссера Надежды Алексеевой по Антону Чехову "Черный монах".