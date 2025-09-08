В Петербурге пройдет гала-концерт в честь 100-летия со дня рождения Плисецкой

С этой программой артисты выступят также в Светлогорске, Салехарде и Тюмени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт проекта "Моя Майя" в честь 100-летия со дня рождения Майи Плисецкой пройдет в Петербурге с участием ведущих артистов балета и хореографов России. На два вечера площадкой этого события станет Основная сцена БДТ имени Георгия Товстоногова.

"Мы решили сделать не только гала, а объединить в одном вечере две принципиально разные части. Это наследие, в котором запомнилась Майя Михайловна, в исполнении мастеров сцены настоящего и другая принципиально новая часть - создание пяти миниатюр на тему ее жизни и творчества пятью разными хореографами на артистов разных театров и разных школ", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель проекта, первый солист Мариинского театра Александр Сергеев. Как хореограф он в числе пяти постановщиков представит мужской вариант "Умирающего лебедя".

Художественный руководитель балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета Александр Омар поставил балет на музыку Чарли Чаплина из фильма "Огни рампы" - проект, который Плисецкая мечтала осуществить. Худрук Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов обратился к образу Федры. Его коллега из театра "Урал опера балет" Максим Петров создал дуэт "Руки-крылья" под голос самой Плисецкой из архивных записей. А Максим Севагин, возглавляющий балет Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, поставил миниатюру на музыку Сергея Прокофьева, назвав свою композицию фразой самой Плисецкой "Человек несогласный".

Помимо премьер будут исполнены фрагменты, связанные с ее творчеством: па-де-де из "Лебединого озера", сцены из "Кармен-сюиты" Бизе - Щедрина в постановке Альберто Алонсо, "Гибель розы" в хореографии Ролана Пети, эпизоды из балетов "Лауренсия" и "Дон Кихот". В числе участников гала - Екатерина Кондаурова, Дмитрий Смилевски, Алена Ковалева, Рената Шакирова, Артемий Беляков, Дарья Павленко, Олег Габышев, Александр Меркушев, Елена Воробьева, Мария Машкина.

С этой программой артисты выступят также в Светлогорске, Салехарде и Тюмени. Проект осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.