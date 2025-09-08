В работе над постановкой применялся искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе театра

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ постановки заслуженного артиста РФ Николая Рощина "Буря" по одноименной пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира пройдет на основной сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Шекспировская "Буря" была впервые поставлена в 1611 году - она считается одной из последних работ драматурга: писатель ушел из жизни четыре года спустя, в 1615-м. В центре сюжета - миланский герцог Просперо. Преследуя цель восстановить справедливость, прибегая к магии, он намеревается отомстить своему брату, изгнавшему его вместе с дочерью из Милана. Просперо вызывает бурю, что и находит отражение в заглавии пьесы.

О спектакле Рощина

"Буря" - самое загадочное произведение Уильяма Шекспира. Действительно, считается, будто это последняя его пьеса, некое завещание. Николай Рощин - режиссер в этом смысле очень оригинальный. Свободный автор и, безусловно, художник. Поэтому внутри "Бури" разворачиваются как бы два спектакля. Один довольно классический, по пьесе Шекспира. Второй - большая современная интерпретация этого текста Николаем Рощиным. И где-то они даже вступают в конфликт", - заметил в беседе с журналистами художественный руководитель театра заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

Особенностей подхода режиссера к тексту Шекспира создатели спектакля, однако, не раскрывают. Вместе с Рощиным над "Бурей" работают художник по свету Иван Виноградов, художник по костюмам Екатерина Коптяева. Кроме того, режиссер выступает видеохудожником, художником-сценографом и - вместе с Михаилом Смирновым - драматургом.

Продолжая разговор о "Буре", Писарев заметил, что спектакль Рощина довольно сложен для постановки, много времени ушло в том числе на его репетиции. Так, премьера "Бури" была запланирована на май 2025 года, однако показы неоднократно переносились - постановка дорабатывалась. "За лето мы смогли доделать все - и уже завтра ждем зрителей в нашем зале", - поделился художественный руководитель.

Интересно, что в работе над "Бурей" применялся искусственный интеллект: на сцене установлен экран, на который выводится фото- и видеоряд, сгенерированный с помощью нейросетей. "Все это, безусловно, потребовало дополнительного времени, работы. И именно поэтому мы не были технически готовы показать постановку зрителям в мае и, как потом планировалось, в июле", - пояснил Писарев.

Актерский состав

В спектакле заняты заслуженный артист РФ Владимир Майзингер (Просперо), Александра Урсуляк (Ариэль), Елизавета Кононова (Миранда), Александр Дмитриев (Фердинанд), Антон Феоктистов (Алонзо), Алексей Воропанов (Антонио), Николай Кисличенко (Себастьян), Александр Матросов (Калибан), Алексей Рахманов (Капитан Тринкуло) и Александр Анисимов (Боцман Стефано).

Ближайшие показы спектакля состоятся 9 и 30 сентября, 1 и 30 октября, а также 18 и 19 ноября.