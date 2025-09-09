Также на мероприятии будут присутствовать 49 официальных делегаций, отметила вице-премьер РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в 2025 году примет 67 стран-участниц и 49 официальных делегаций. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Пока мы фиксируем, на конкретную дату, 67 стран и 49 официальных делегаций. Надеюсь, что уже на момент начала форума, то есть на 11 сентября, цифра поменяется", - сказала она.

Как отметила Голикова, благодаря такому количеству делегаций состоится множество встреч между министрами культуры различных стран и международными организациями. "И это тоже свой вклад в развитие международных культурных отношений, а не только развитие каких-то отдельных направлений, которые мы будем обсуждать", - дополнила вице-премьер.

Кроме того, среди стран-участниц ожидаются и представители недружественных стран, обратила внимание Голикова. "Но это привычные нам недружественные страны, которые традиционно посещали Санкт-Петербург и продолжают его посещать", - заключила собеседница агентства.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.