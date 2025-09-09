Культурную программу представят выставки, концерты и театрализованные представления от международных коллективов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставки, концерты и театрализованные представления от международных коллективов составят культурную программу XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Среди проектов - спектакль артистов из Эфиопии, а также работа труппы из Китая под руководством Джеки Чана, сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Конечно, [во время проведения форума] двери наших федеральных и региональных учреждений открываются для того, чтобы показать лучшее. И этот год не будет исключением. Например, в Михайловском театре пройдет гала-концерт с российскими и зарубежными участниками. Будет очень много выставок, которые сопровождают сам культурный форум. В главном здании Эрмитажа пройдет выставка Бахрейна. Коллеги к ней очень готовятся", - отметила она.

Особое внимание Голикова обратила на спектакль "Одиннадцать воинов" от труппы из Китая - его покажут на новой сцене Мариинского театра. "Я думаю, что это будет очень интересно всем, поскольку боевые искусства традиционны для Китая. Этот спектакль, наверное, так его можно назвать, готовился под руководством Джеки Чана (Китайская труппа боевых искусств "Лун Юнь" основана Джеки Чаном - прим. ТАСС), хорошо известного всем", - подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, на сцене Александринского театра представят постановку, созданную творческим коллективом из Эфиопии. 11 сентября по эфиопскому календарю наступает Новый год - своим спектаклем, заметила Голикова, артисты отметят праздник на территории России. Будет реализован и Международный фестиваль циркового искусства "Без границ", который, по словам вице-премьера, уже успел зарекомендовать себя в прошлом году.

"Также открывается выставка Пьера Лакотте, известного хореографа и балетмейстера. Он тоже будет показана впервые. Программа настолько разнообразна, что ее очень трудно охватить каким-то перечнем, я бы так сказала. Но я думаю, что будет интересно всем", - заключила собеседница агентства.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

