Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что ключевыми элементами стали культурный обмен, обсуждение суверенных культур и их интеграция на основе традиционных ценностей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур прошел перезагрузку на фоне попыток Запада отменить русскую культуру. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

"Учитывая те вызовы и ту самую пропагандируемую отмену русской культуры, мы его перезагрузили, не только названием - объединенных культур, но и самим содержанием", - сказала Голикова.

По словам Голиковой, культурный взаимообмен, обсуждение суверенных культур и их объединение на основе традиционных ценностей стали ключевыми аспектами обновленного форума. "Это то ключевое, что может дать свой результат", - отметила она.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Он обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая "сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения".

