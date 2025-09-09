МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 2 600 участников, в том числе представители Донбасса и Новороссии, на данный момент подтвердили свое участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 10 по 13 сентября. Об этом сообщила в интервью с ТАСС заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"У нас действительно увеличилось количество участников, сейчас уже зарегистрировалось 2 600, и они продолжают регистрироваться. Это свидетельствует об интересе к форуму, к тем темам, которые там обсуждаются, решениям, которые вырабатываются. В этом году мы запустили с министерством культуры национальный конкурс управленцев, и это тоже стало причиной увеличения количества региональных представителей", - сказала она.

По словам Голиковой, важно, что форум затрагивает не только международную, но и внутреннюю повестку. Она напомнила, что с 1 января 2025 года по поручению главы государства стартовали новые национальные проекты, в том числе проект "Семья" с отдельным федеральным направлением "Семейные ценности и инфраструктура культуры". "Лучшие направления, которые были в прошлом национальном проекте "Культура", интегрированы в него. И мы можем делиться с коллегами из-за рубежа тем, как выстраиваем эти приоритеты", - подчеркнула вице-премьер.

Она также отметила, что регионы Донбасса и Новороссии принимают участие в форуме с 2023 года. "Мы старались интегрировать их в ушедший нацпроект, восстанавливая объекты, лучшее, что есть на наших площадках там. За прошедший период с момента интеграции новых регионов в состав Российской Федерации мы восстановили 421 объект. Наши ведущие федеральные учреждения осуществляют кураторство, с удовольствием это делают, проводят различные мероприятия", - сказала Голикова.

По ее словам, для молодежи из этих регионов действует специальная программа "4 плюс 85", позволяющая посетить лучшие культурные объекты в субъектах России. "Это имеет свой значимый эффект, и, конечно, мы надеемся, что и сейчас это будет очень полезно для них", - заключила вице-премьер.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.