АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Виртуальную выставку о визите на Соловецкий архипелаг Петра первого создадут магистранты исторического факультета Московского государственного университета. Как рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина, участники научно-образовательной школы "Окоем" собрали материалы в архивах Соловецкого музея-заповедника, а также провели 3D-съемку часовни Петра и Павла (Петровской) на Соловках.

"Мы смогли поработать с архивами, посвященными пребыванию Петра первого на Соловках. Для этого совместно с ребятами-инженерами они сделали 3D-съемку часовни Петра и Павла, это одна из трех часовен, стоящих перед монастырем. Будет сделана выставка по материалам о пребывании Петра первого на Соловках. Она будет в виртуальном формате, и будет доступна для всех", - сказала Тюкина.

Каменную Петропавловскую часовню возвели в 1855 году в память о визитах Петра первого в Соловецкий монастырь. Царь был на Соловках дважды. В первый раз в 1694 году он на яхте "Святой Петр" пришел на архипелаг из Архангельска, причем по пути попал в бурю, и чудом спасся. Царь щедро одарил монастырь и указал установить часовню и крест. Второй раз Петр первый побывал на Соловках в августе 1702 года с большой флотилией: 13 кораблей и около 4 тыс. человек. С архипелага он отплыл к Нюхче, откуда начиналась "Осударева дорога". По ней войско прошло от Белого моря до Онежского озера и овладело шведской крепостью Нотебургом.

Все эти события планируется отразить в экспозиции. Базой для проекта стали в том числе исследования историка и философа Сергея Морозова, который работал в музее-заповеднике в 1980-90-е годы. " Там будут материалы исторические, гравюры, документы, знаковые символы пребывания, история про "Осудареву дорогу", там есть разные версии. И выставка будет привязана к отсканированному пространству Петропавловской часовни", - пояснила собеседница агентства.

В виртуальной экспозиции планируется показать, например, "флаг царя Московского". Триколор впервые был поднят на "Святом Петре", он выполнял функции государственного флага и личного штандарта императора, он хранился в Архангельске до 1914 года, а сейчас находится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.

Выставку планируется создать в 2026 году.