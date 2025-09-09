Самым прослушиваемым жанром стала поп-музыка, свидетельствуют результаты исследования сервиса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще выбирают музыку 1990-х среди других музыкальных эпох. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "МТС музыка", поступившие в ТАСС.

"МТС музыка" посчитала прослушивания песен, выпущенных в период с 1950 года до наших дней. Самой популярной музыкальной эпохой стали 1990-е. На треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний в плеере. С небольшим отставанием следом расположились 2000-е (25%). Замыкают топ-3 1980-е (16%). Чуть реже пользователи нажимали на кнопку "Слушать" у современной музыки из 2020-х (15%). Пятое место отошло 2010-м (12%)", - отметили авторы исследование.

Среди слушателей от 14 до 24 лет, относящихся к поколению зумеров, наиболее популярна музыка нулевых (по числу уникальных пользователей). Далее следует музыка 1990-х и 2020-х. Вкусовые предпочтения миллениалов (25-41 год) совпадают с выбором предыдущей возрастной группы. Представители поколения Х (42-58 лет) чаще всего слушают треки из 1990-х и 2000-х, а на третьем месте по востребованности у них песни, вышедшие в 1980-х. Наиболее зрелая аудитория бумеров (59-81 год) предпочитает музыку 1980-х, реже треки 1990-х и 2000-х.

Исследование также показало, что поп-музыка стала самым прослушиваемым жанром 1990-х. "Серебро у русского рока, а бронза отошла русской эстраде. В нулевых вышли в лидеры поп-музыка, русская поп-музыка и танцевальная музыка. Поп-музыке принадлежит пальма первенства и в 1980-х. Второе и третье место в этом десятилетии заняли рок и русский рок", - говорится в результатах исследования.

В то же время для 2020-х характерно прослушивание русской поп-музыки, русского рэпа, танцевальной музыки.