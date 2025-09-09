По словам певицы, выступление российского артиста на конкурсе будет ярким

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) является достойным кандидатом для представления России на конкурсе "Интервидение", его выступление будет ярким. Такое мнение ТАСС высказала заслуженная артистка РФ Наташа Королева

"Кандидатура Шамана прекрасная. Он талантливый артист, он прекрасный вокалист. Я думаю, что он во всяком случае ярко выступит, у него и все для этого есть. Все возможности, все данные, так что успехов любви!" - рассказала собеседница агентства.

Она также отметила, что возлагает надежды на конкурс, чтобы тот стал достойным международным аналогом "Евровидения".

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Дронов. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

ТАСС - информационный партнер конкурса.