"Цирк как язык мира". Эдгард Запашный — о секции на Петербургском культурном форуме

Секция "Цирк" вновь станет одной из ключевых на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Ее куратор, генеральный директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный, объясняет в беседе с ТАСС, почему на форуме цирковое искусство будут обсуждать как язык, понятный любой культуре, и как работа секции становится площадкой для международного диалога в наше время

Цирк как универсальный язык

По словам артиста, в этом году будут подняты две важные темы: цирк как универсальный язык мировой культуры и его новые формы, а также возвращение к истокам, к культуре. "Это важные и интересные вопросы, чтобы поделиться опытом и лучше понять тенденции развития цирка в мире", — считает Запашный.

Основная площадка секции — знаменитый Цирк на Фонтанке, одно из старейших цирковых зданий Европы. Именно здесь пройдут встречи и дискуссии экспертов, показы ведущих артистов из Франции, Венгрии, КНДР, Таджикистана, Турции, Казахстана и Германии. "Это мастера высокого уровня, которые демонстрируют, насколько разнообразен цирк и как в нем отражаются национальные культуры", — говорит он.

Год подготовки и международное признание

Подготовка к секции велась весь год, сразу после завершения форума-2024. В ней участвовали Росгосцирк и Большой Московский цирк. Организаторы разослали приглашения по всему миру, и на них откликнулись многие ключевые фигуры. "Среди них бывший министр культуры Венгрии, генеральный директор Будапештского государственного цирка Петер Фекете, генеральный директор одного из старейших цирков Парижа Cirque D'Hiver Bouglione госпожа Одетт Буглион, директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков и многие другие. С нами также мой брат Аскольд Запашный, главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова, ведущий продюсер Росгосцирка Гия Эрадзе, вдова Олега Попова (знаменитого отечественного клоуна и эквилибриста — прим. ТАСС) Габриэла Попова", — говорит Запашный.

По словам куратора, участие столь представительной команды — это "признание того, что Петербург стал точкой притяжения мирового циркового сообщества".

Форум как ответ на вызовы

Запашный считает, что форум эволюционирует — становится пунктом притягательности. "Мы видим, что приглашения ждут во многих странах. Для России это важный сигнал: культурные связи не разорваны, напротив, они укрепляются", — говорит артист.

Он подчеркивает, что именно культура сегодня остается площадкой здравого смысла. "Если культурные связи не разорвались, значит, здравый смысл все еще преобладает. И наш форум показывает, что связи не только сохраняются, но и развиваются", — делится организатор.

Секция "Цирк" решает и практические задачи — от обмена опытом до выработки предложений, которые будут переданы руководству страны. "Это важно — наши доклады на итоговой сессии будут заслушаны Татьяной Голиковой и Ольгой Любимовой", — отмечает Запашный.

Но не менее важным он считает другое — демонстрацию солидарности. "Несмотря на давление, под которым находится Россия, деятели циркового искусства показывают свое несогласие с русофобией, которая практикуется во многих странах. Мы демонстрируем сплоченность и настрой на сохранение культурных связей", — заявляет артист.

"Цирк объединяет"

По словам Запашного, цирковая секция станет не просто частью форума, а площадкой, где рождаются реальные проекты. "Здесь не только обсуждают идеи, но и воплощают их в жизнь. А главное — мы видим, что цирк действительно объединяет. Это язык, который понятен и ребенку, и взрослому, и в России, и в любой другой стране", — заключает директор Большого Московского цирка.

София Кудряшова