Обсуждение пройдет на Форуме объединенных культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Тематическая секция "Культурное наследие: история и современность" на Форуме объединенных культур соберет экспертов из России, Мали, Киргизии, Таджикистана и ряда других стран. Об этом ТАСС сообщила куратор секции, директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

"Эксперты из стран, таких как Россия, Мали, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан рассмотрят культурное наследие, которое сегодня находится в эпицентре интенсивного диалога культур, в оптике, рассмотрят культурное наследие как эффективный инструмент культурной дипломатии", - рассказала Купина.

Куратор секции отметила, что через культурное наследие сегодня формируется культура доверия и взаимоуважения, что подтверждают международные проекты по изучению и публикации взаимного культурного наследия. "Благодаря растущей публичности нашей работы с культурным наследием формируется самобытная культурная среда стран и регионов, укрепляется культурный суверенитет", - подчеркнула она.

"Результатом работы сессии станет выработка подходов к развитию междисциплинарного и межкультурного подходов к интерпретации культурного наследия как важного фактора социально-экономического развития целых регионов и воспитания творческой личности, уважающей и знающей свою историю и прошлое", - резюмировала Купина.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в 2025 году пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.