МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) в новом сезоне даст совместные концерты с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым и оперной певицей Хиблой Герзмавой. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Иван Никифорчин.

Совместный концерт с Мацуевым состоится 27 ноября в Московской филармонии.

"Мы вместе с Денисом Леонидовичем вспомним две очень интересные фортепианные композиции - концерт для фортепиано с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и "Каприччио" Игоря Стравинского. Во втором отделении это будет целиком и полностью оркестровое отделение, где мы представим "Жар-птицу" Игоря Стравинского", - рассказал Никифорчин.

Директор МГАСО Ирина Шигорева добавила, что в новом сезоне состоится и творческий концерт Хиблы Герзмавы. "Это будет профессиональный дебют, Иван Никифорович за пультом с нашим оркестром в концертном зале Чайковского", - отметила она.

30 декабря МГАСО даст традиционный новогодний концерт.

Предстоящий сезон станет для оркестра 83-м по счету.