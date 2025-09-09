Художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Иван Никифорчин отметил, что учащимся важно получать подобную насмотренность и наслышанность общения с музыкантами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Репетиции Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) смогут посетить студенты творческих вузов и ученики средних школ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор МГАСО Ирина Шигорева.

"Открытые репетиции будут пилотным проектом, и поскольку [худрук и главный дирижер] Иван Никифорчин является педагогом Московской государственной консерватории, вероятно, его студенты захотят прийти и посмотреть. Было много запросов со стороны студентов, поэтому реализация актуальна", - отметила она.

Посещать открытые репетиции смогут и учащиеся средних учебных заведений. "На перспективу просто желающие люди, которые являются меломанами, смогут прийти и посмотреть весь процесс репетиции изнутри. Для тех, кому будут открыты эти двери, очень важно посмотреть само таинство происходящего и как зарождается то, что потом они слышат со сцены", - подчеркнула она.

В свою очередь Никифорчин отметил, что для школьников и студентов крайне важно получать подобную насмотренность и наслышанность общения с музыкантами. "Когда ты выходишь на дирижерский подиум, это вершина айсберга. А понять азы того, как нужно условно скреплять ноты, какие нужно делать перевороты и как это реально работает - крайне важно для музыканта, это вот внутренняя кухня", - подчеркнул он.

"Я абсолютно убежден, что такой пилотный проект абсолютно точно обречен на успех, потому что есть огромное количество желающих, которые с огромным трепетом хотели бы присутствовать на разных репетициях коллективов", - отметил худрук оркестра.