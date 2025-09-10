На мероприятие едут содиректора института Рамон Родригес и Бланка Араус

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство Института культур народов и молодежи Никарагуа посетит на этой неделе Россию, где примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщила сопрезидент центральноамериканской республики Росарио Мурильо.

По словам Мурильо, которые приводит местный портал El 19 digital, несколько делегаций Никарагуа посетят на этой неделе Китай и Россию, "где примут участие в международных форумах политического, культурного характера и по вопросам безопасности".

Сопрезидент Никарагуа уточнила, что содиректора Института культур народов и молодежи республики Рамон Родригес и Бланка Араус "едут в Россию в качестве специальных приглашенных гостей для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет с 10 по 13 сентября".

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в 2025 году пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.