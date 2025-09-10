Он будет одинаково понятен в разных странах, уверен народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цирк можно назвать универсальным языком культуры, который одинаково понятен в разных странах. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"В этом году на форуме объединенных культур мы поднимем две важные темы: цирк как универсальный язык мировой культуры и его новые формы, а также возвращение к истокам, к культуре. Это важные и интересные вопросы, чтобы поделиться опытом и лучше понять тенденции развития цирка в мире", - сказал он.

Запашный подчеркнул, что именно культура сегодня остается площадкой здравого смысла. "Культура - последний оплот адекватности. Если культурные связи не разорвались, значит, здравый смысл все еще преобладает. И наш форум показывает, что связи не только сохраняются, но и развиваются", - поделился мнением артист.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

