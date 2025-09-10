По мнению народной артистки России, эти композиции помогут воспитывать в детях не только музыкальный вкус, но и понимание артистизма как части сценического искусства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина считает, что школьная программа по музыке должна включать произведения великих исполнителей советской эстрады, в частности, Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась певица.

"Мы не только певцы, но и музыканты, и актеры. Поэтому я бы включила в программу и Муслима Магомаева, и, конечно, Иосифа Кобзона. Можно было бы включить [советских эстрадных артистов] Леонида Утесова, Клавдию Шульженко. На этом список пока можно завершить", - сказала она.

Также Долина отметила, что песни этих исполнителей помогут воспитывать в детях не только музыкальный вкус, но и понимание артистизма как части сценического искусства. "Речь идет не только о вокале, но и об артистизме. Я вообще не люблю, когда меня называют просто вокалисткой или певицей, - нет, я артистка, потому что со сцены мы несем не только музыку, но и слово", - заключила артистка.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.