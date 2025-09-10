Глава Фонда кино оценил список фильмов Минпросвещения

Федор Соснов назвал этот список "прекрасным"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов положительно оценил список фильмов, рекомендованных министерством просвещения для школьной программы, отметив, что он не является исчерпывающим. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

"Список прекрасный, мы (Фонд кино, - прим. ТАСС) участвовали в его формировании. Это не исчерпывающий перечень картин, с которыми необходимо ознакомиться", - сказал он.

Соснов подчеркнул, что не хотел бы выделять отдельные картины, поскольку отечественный кинематограф "богат на прекрасные работы". Вместе с тем он поделился личным опытом. "Для меня кинематограф начался с картины "Отец солдата" (советский черно-белый художественный фильм, поставленный в 1964 году режиссером Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии "Грузия-фильм" - прим. ТАСС). Я, посмотрев эту картину, понял, что люблю кино. Эмоции, которые я пережил, сразили меня, дали мне возможность получить опыт, который бы я не хотел пережить, но он вызвал у меня ощущение чистоты, чести, достоинства, любви", - рассказал Соснов.

По словам главы Фонда кино, знакомство школьников с отечественными фильмами должно выходить за рамки утвержденного перечня. "Поэтому я бы рекомендовал не только ознакомиться с этим списком, но и смотреть другие отечественные картины", - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. В марте 2025 года Минпросвещения РФ подготовило список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра. Картины разделены по возрастам. В перечень включены как современные фильмы, например, "Легенда №17", "28 панфиловцев", так и советская классика. Перечень будет дорабатываться с учителями и общественностью, чтобы он стал по-настоящему актуальным для молодежи.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.