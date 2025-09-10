Лариса Долина считает, что Shaman победит на "Интервидении"

По словам певицы, участие Ярослава Дронова в конкурсе важно не только для самого исполнителя, но и для страны, так как демонстрирует высокий уровень русского музыкального искусства на международной арене

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman является уникальным певцом, который сможет выиграть на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Таким мнением в интервью ТАСС поделилась народная артистка России Лариса Долина.

"Когда Shaman появился, то буквально взорвал всю страну. Его творчество и голос ни с чем не сравнимы. Он особенный парень, очень сильный артист. Уверенно чувствует себя на сцене - и это подкупает. Я убеждена, что он победит на "Интервидении", - сказала она.

По словам артистки, влияние Shaman на аудиторию ощущается особенно сильно. "Его энергия очень сильно заряжает людей, они смотрят на него с восхищением и слушают еще внимательнее. Его голос проникает и в сознание, и в сердце. У него живая энергетика, он темпераментный и эмоциональный", - добавила Долина.

Певица подчеркнула, что участие российского артиста в "Интервидении" важно не только для самого исполнителя, но и для страны, так как демонстрирует высокий уровень русского музыкального искусства на международной арене.