Швыдкой назвал мудрым шагом переизбрание Пиотровского главой Эрмитажа

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству поздравил Михаила Пиотровского и пожелал сил

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Переназначение Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа - мудрое решение. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о новом назначении Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа на пятилетний срок.

"Переназначение Михаила Борисовича Пиотровского на пост директора Эрмитажа, с моей точки зрения, - мудрый шаг нашего руководства. Прежде всего потому, что Михаил Борисович - универсальная фигура, которая объединяет музейное сообщество и просто общество. У него налажен диалог с властью, и все это необычайно важно для того, чтобы музей - первый музей России и один из первых музеев мира - имел устойчивость и мог прогнозировать будущее в нынешнее непростое время", - сказал Швыдкой.

Собеседник агентства поздравил Пиотровского и пожелал ему сил в "управлении такого сложного организма, как Эрмитаж". "Я сердечно поздравляю не столько Михаила Борисовича, хотя его тоже, но и всех нас: публику, зрителей, которые мечтают посетить три великих места - Эрмитаж, Кремль и Большой театр. Эрмитаж - символ русской культуры. Уверен, его ждет хорошее будущее", - заключил он.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года. Вначале он был замдиректора по научной работе, а с 1992 года занял должность директора музея. Является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН), членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств. Пиотровский - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы. В 2003 году награжден Президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 году - Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства.