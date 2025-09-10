Мишустин поздравил с юбилеем Ларису Долину

Премьер-министр отметил многогранный талант народной артистки России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России, певицу и актрису Ларису Долину, отметив многогранность ее таланта и разноплановость стиля. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Блистательная певица, вашему многогранному таланту подвластны самые разные стили. Ваш голос украшает концертные программы, звучит в эфире, на радиоволне и, конечно, в сердцах слушателей разных поколений. Каждый выход на сцену дарит им встречу с настоящим, большим искусством. Сегодня многое делаете для воспитания нового поколения исполнителей. Ваш труд достоин признания и искренних слов благодарности", - отметил премьер.

Мишустин пожелал Долиной творческих успехов, вдохновения, здоровья и благополучия.

Лариса Долина (при рождении - Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Народная артистка России (1998). Награждена орденами Почета (2005) и Дружбы (2018), а также орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2025). Лауреат ряда фестивалей, обладательница премий "Овация" (1994, 1996, 1997), "Золотой граммофон" (1997, 2005) и других.