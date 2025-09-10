Датой премьеры в России назвали 19 ноября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый фильм франшизы "Голодные игры" под названием "Голодные игры: Рассвет жатвы" выйдет в официальный российский прокат 19 ноября 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в "Атмосфере кино", выступающей дистрибьютором картины.

"Шестая часть кассовой франшизы "Голодные игры", получившая название "Голодные игры: Рассвет жатвы", выйдет в официальный российский прокат 19 ноября 2026 года. Бюджет картины - более 200 млн долларов, студия готовит особенные аттракционы и зрелищные визуальные решения", - отметили в "Атмосфере кино".

Картина основана на одноименном романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в марте 2025 года. Сюжет фильма переносит зрителей за 24 года до событий оригинальной трилогии и рассказывает о Хеймитче Эбернети - участнике 50-х Голодных игр от 12-го дистрикта.

Студия Lionsgate приступила к съемкам фильма в июле этого года. Режиссером фильма вновь стал Фрэнсис Лоуренс, снявший все части франшизы, кроме первой. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над оригинальной экранизацией 2012 года. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер и другие. Главные роли исполнят молодые актеры Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. Правообладатель - Arna Media.