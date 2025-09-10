В Музее имени Андрея Рублева впервые будут показаны "Сокровища Русского Севера"

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Редкие произведения декоративно-прикладного искусства XIII-XVIII веков из собрания Архангельского краеведческого музея впервые представят на выставке "Сокровища Русского Севера" в музее имени Андрея Рублева в Москве. Как сообщили ТАСС в музее, это кресты, ковчеги-мощевики, складни и другие предметы, а также иконы.

"В Музее имени Андрея Рублева впервые представят уникальные "Сокровища Русского Севера". На выставке впервые будут показаны редчайшие произведения декоративно-прикладного искусства XIII-XVIII веков из Архангельского краеведческого музея, созданные мастерами серебряного дела, резчиками по дереву и камню, а также уникальные иконы. Многие из этих памятников, обладающих значимой историко-культурной ценностью, высоким художественным и мастерским уровнем исполнения, ранее были доступны только избранным специалистам в фондах Архангельского краеведческого музея", - отметили в музее им. Андрея Рублева.

Углубленные исследования этих древностей позволили связать их происхождение с крупнейшими монастырями, храмами и историческими личностями, а также с ведущими русскими художественными центрами: Москвой, Великим Новгородом, Псковом, Ярославлем, Русским Севером, включая Архангельск, Сольвычегодск и Великий Устюг.

Среди экспонатов выставки - ставротека XIII века из Антониево-Сийского монастыря, небольшие ковчеги-мощевики (энколпии), наперсные образки (панагии), складни, наперсные кресты XIV-XVII веков, окованные золоченым серебром, со священными изображениями и надписями, вырезанные из камня, ценных пород дерева, отлитые из цветного стекла или украшенные живописью.

Особую группу составляют деревянные богослужебные кресты в серебряных окладах XVI-XVIII вв., которые создавались под влиянием византийских образцов. В экспозиции покажут украшенные серебряными окладами напрестольные Евангелия, иконы в серебряных окладах и евхаристические предметы из северных монастырей и храмов.

Как уточнили ТАСС в Архангельском краеведческом музее, всего для экспонирования передано 79 предметов. Планируется, что выставка будет работать с 16 сентября по 23 ноября.