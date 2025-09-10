В Ленобласти на фестивале хор из 400 певцов исполнит кантату "Александр Невский"

Выступление будет посвящено 80-летию Великой Победы и 805-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Большой сводный хор из 400 участников и Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии исполнят кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский" на VI Хоровом фестивале Ленинградской области. Событие состоится на центральной площади Тосно, среди ключевых участников - грузинский ансамбль "Браво Метехи" и мультиинструменталист из Уфы Zainetdin, сообщил художественный руководитель и главный дирижер фестиваля Михаил Голиков на пресс-конференции в ТАСС.

Исполнение кантаты будет посвящено 80-летию Великой Победы и 805-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. "Впервые в рамках фестиваля кантата прозвучит в таком мощном ансамбле, как симфонический оркестр и сводный хор из 400 певцов. Мне кажется, это интересная задумка, которая порадует и оставит неизгладимое, огромное впечатление у зрителей", - сказал Голиков.

Кантату "Александр Невский" называют одной из вершин русского хорового искусства XX века. Семь частей кантаты - это музыкальная летопись: былинный рассказ, боевой призыв, плач Родины и гимн победе. Первое исполнение этого произведения состоялось в 1939 году.

На фестивале выступят профессиональные и любительские, взрослые и детские хоры, а также коллективы, представляющие разные традиции: от русского и грузинского многоголосия до цыганских песен. В вечерней части программы на сцену выйдут известный грузинский ансамбль "Браво Метехи" и мультиинструменталист из Уфы, мастер горлового пения Zainetdin.

Завершит день большой концерт, на котором вместе с оркестром и сводным хором выступят Дмитрий Караневский (ВИА "Пролетарское танго"), рок-группы "Без Б" и "Ё". Они исполнят композиции разных жанров - от классики до рока, от народных мелодий до кинохитов. "Я уверена, что не останется ни одного равнодушного, и в конце нашего гала-концерта площадь, на которой будут находится гости, будет также звучать, как и сцена, и все мы превратимся в одной большой сводный хор", - отметила режиссер-постановщик фестиваля Александра Победоносцева.

Организатором фестиваля выступает Ленинградская государственная областная филармония (ЛГОФ). В год 80-летия Победы губернатор региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о ее воссоздании. Основанная в 1945 году, сразу после окончания войны и завершившая свою деятельность в 1979, ЛГОФ открывает новый этап своей истории.