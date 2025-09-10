Мероприятие пройдет 12 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерт в честь 80-летия композитора Александра Журбина пройдет 12 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, в этот вечер впервые прозвучат три симфонии автора.

"Программа фестиваля очень интересная и разнообразная, и начать стоит с концерта, который состоится 12 сентября в Большом зале Московской консерватории. Это будет необычный концерт, в нем прозвучат три моих симфонии, которые я написал за последние три года, они все будут исполняться впервые в мире, они нигде никогда не исполнялись", - отметил заслуженный деятель искусств РФ Александр Журбин на пресс-конференции ТАСС.

В программе прозвучат три новые симфонии Журбина: Симфония № 8 "Cosplay symphony", № 9 "Simfonia Ludena" и № 10 "Divine Tragedy". Исполнит произведения Государственный Кремлевский оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Константина Чудовского, солист - пианист Филипп Копачевский.

По словам Журбина, фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а продолжение фестиваля - в Ташкенте. Программа фестиваля включает в себя более 10 концертов, театральных постановок, творческих вечеров и других культурных событий.