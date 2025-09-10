На Основной сцене к выпуску запланировали пять новых спектаклей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета объявил планы на 103-й сезон. К выпуску запланировано семь спектаклей, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия сезона.

Сбор труппы состоялся 10 сентября в зале Основной сцены. Он начался с минуты молчания: коллектив театра почтил память народных артистов РСФСР Валентины Талызиной и Юрия Еремина, умерших в 2025 году.

В этот день приняли поздравления актеры и другие сотрудники театра, отмечающие в новом сезоне творческие юбилеи. О планах на предстоящий сезон рассказали художественный руководитель Театра Моссовета заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев.

Основная сцена

На Основной сцене к выпуску запланировано пять новых спектаклей. Одним из них станет работа самого художественного руководителя. Постановку "Три мушкетера" по мотивам одноименного романа Александра Дюма представят в декабре 2025 года. Марчелли также выступает автором инсценировки. Музыкальный руководитель спектакля - Мария Галлиардт, композитор - народный артист РФ Максим Дунаевский.

"Это очень зажигающая история - тут есть особая эмоция, радость. "Три мушкетера" - всем знакомая история. В спектакле будет играть молодежь. Постановка, конечно, отчаянная, с юмором, с фантастическим музыкальным материалом Максима Дунаевского в современной аранжировке. <…> Ребята выучили все вокальные номера, уже была зиц-проба. И я вам скажу, что это очень вдохновляет: история про любовь, про молодость, про юмор, про верность, про дружбу приносит огромное удовольствие актерам. Надеюсь, принесет и зрителям", - прокомментировал свою новую работу Марчелли.

Линию зарубежной классики на сцене Театра Моссовета продолжит спектакль народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского: выпуск постановки "Макбет" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира также запланирован на сезон 2025/2026. Итальянский режиссер Паоло Ланди же готовит постановку по комедии итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта "Неаполитанские каникулы". Рабочее название спектакля - "Однажды в Неаполе".

Говоря о русской классике, художественный руководитель отметил, что в новом сезоне Павел Пархоменко - он выступает в том числе автором инсценировки - представит спектакль "Ревизор", в его основе - одноименная пьеса Николая Гоголя. Кроме того, свет увидит еще одна работа Кончаловского - ею станет новая редакция "Чайки" Антона Чехова.

Сцена "Под крышей"

На сцене "Под крышей" будет выпущено две премьеры. 19 сентября 2025 года Сергей Аронин представит в Театре Моссовета "Последний роман" по мотивам одноименной пьесы Леопольда Стефенсена. В декабре же заслуженный артист РФ Игорь Яцко выпустит премьеру спектакля "Москвички". Одноименное произведение современной писательницы Марии Рождественской победило в конкурсе пьес о столице "Москва и москвичи".

Гастроли Театра Моссовета

В этот день были озвучены и гастрольные планы театра. В сезоне 2025/2026 спектакль "Бременские музыканты" отправится на фестиваль "Норильские сезоны" в Норильск, постановку покажут и в Екатеринбурге. "Монолог на двоих" поедет в Саров, а также в Челябинск - на XVII международный фестиваль "Камерата". "Женитьбу" представят на XXXV театральном фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, спектакль "Упражнения в прекрасном" поедет в Вологду, Череповец и Дзержинск, "8 любящих женщин" - в Нижний Новгород, и Дзержинск, "Сны Пенелопы" - в Саров, "Мама" - в Краснодар. А "Дядю Ваню" и "Неотправленные письма" покажут в Ростове-на-Дону. Постановку "Тартюф" планируют представить в Индии и Тунисе. На этом гастрольные планы театра не заканчиваются.

Свой 103-й сезон Театр Моссовета откроет уже сегодня: вечером на Основной сцене будет показана "Женитьба" Евгения Марчелли. Как указано на официальном сайте театра, все билеты на спектакль распроданы.