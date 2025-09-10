В следующем году, в частности, также запланированы этно-фэшн фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - культурный код" и Международный фестиваль исламского искусства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению программы "Казань - культурная столица исламского мира" на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В программу войдут Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" и Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выступила на заседании организационного комитета по подготовке и проведению программы "Казань - культурная столица исламского мира" в 2026 году. Мероприятие прошло в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур", - указано в сообщении.

Почетный статус "столицы исламского мира" был присвоен Казани на XIII Конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), состоявшейся в феврале текущего года в Джидде (Саудовская Аравия). "В этом статусе Казань становится не только гордостью России, но и важной точкой притяжения для мусульман всего мира. Город, расположенный на стыке Европы и Азии, стал примером гармоничного сосуществования исламской и православной традиций", - подчеркнула Любимова.

По словам министра культуры Республики Татарстан, ответственного секретаря оргкомитета Ирады Аюповой, в следующем году также запланированы этно-фэшн фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - культурный код", Международный фестиваль исламского искусства, Международная выставка каллиграфии, Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры Казанский международный кинофестиваль "Алтын Минбар" и многие другие.

В ходе заседания были презентованы фирменный стиль и логотип года "Казань - культурная столица исламского мира". Формообразующим элементом стал образ монеты - символа исторического богатства и экономической значимости региона. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тарик али Бахит, постоянный представитель РФ при ОИС в Джидде Турко Даудов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов и другие.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.