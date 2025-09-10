По словам экс-премьера Мариинского театра, важнейшей наградой для музыканта становится не диплом или конкурс, а реальная постановка в театре на его композиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Отсутствие выстроенной системы, которая позволяла бы молодым композиторам после окончания консерватории стабильно работать в театрах и обеспечивать себя, является одной из главных проблем современной музыкальной сферы в России. Таким мнением поделился с журналистами экс-премьер Мариинского театра Юрий Смекалов на сессии в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Я рад, что сегодня есть театры, которые хотят делать что-то новое, но системной возможности у молодых композиторов работать дальше и думать о том, что можно будет обеспечить себя и семью, пока нет", - сказал он.

По словам балетмейстера, важнейшей наградой для композитора становится не диплом или конкурс, а реальная постановка в театре на его композиции.

"Самая большая награда - когда труд композитора становится достоянием искусства. Когда это видят зрители, когда музыка живет на сцене и становится частью спектакля", - пояснил Смекалов.

Он подчеркнул, что в своих проектах старается открывать новые имена.

"Я всегда приглашаю молодых композиторов для работы. У нас в Санкт-Петербурге около десяти молодых композиторов, чьи балеты уже исполняются", - рассказал экс-премьер Мариинского театра.

