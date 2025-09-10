Любимова обсудила с иранским коллегой перспективы сотрудничества

Министр культуры РФ отметила, что успешное проведение Фестиваля культуры России в Иране стало важным шагом на пути укрепления гуманитарных связей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур провела встречу с министром культуры Республики Иран Сайидом Аббасом Салехи. На встрече речь шла о развитии российско-иранских культурных связей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Ольга Любимова в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур обсудила перспективы расширения двустороннего сотрудничества с министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Сайидом Аббасом Салехи", - говорится в сообщении.

По словам Любимовой, успешное проведение Фестиваля культуры России в Иране стало важным шагом на пути укрепления гуманитарных связей. Российская сторона готовится к ответным Дням культуры Ирана в России, которые пройдут в 2026 году.

Министр культуры РФ также обратила внимание, что Евразийская премия "Бриллиантовая бабочка" укрепит отношения между странами. "Бриллиантовая бабочка" станет важной площадкой для укрепления культурных связей и обмена опытом между странами Евразии, а реализация программы "Казань - культурная столица исламского мира" станет символом крепкой дружбы России и взаимного уважения между Россией и исламским миром, а также откроет новые горизонты для культурного сотрудничества", - подчеркнула она.

В пресс-службе также отметили, что стороны также обсудили развитие совместных проектов в сфере кинематографии. Российская сторона подготовила проект соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области кинопроизводства. Договорено провести серию консультаций для согласования текста документа.

В свою очередь Сайид Аббас Салехи поблагодарил российских коллег за визит в Тегеран и отметил, что прошедший Фестиваль культуры России в Иране стал отправной точкой для развития новых совместных инициатив.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Основные мероприятия состоятся 11-13 сентября, но деловая программа открылась 10 сентября дискуссиями о семейных ценностях и патриотическом воспитании. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.